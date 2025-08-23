#АЭС в Казахстане
Мир

Огненный фонтан в 10-этажку: мир наблюдает 31 за год извержение вулкана на Гавайях

извержение вулкана в США, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 01:50 Фото: скриншот видео
В американском штате Гавайи в 31 раз начал извергаться вулкан Килауэа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство NPR со ссылкой на геологическую службу США, высота фонтанов лавы превышала 30 м (приблизительная высота 10-этажного дома). Извержение из северного жерла сопровождалось подземными толчками.

Ученые утверждают, что поток магмы составляет пять кубических ярдов в секунду. Такая картина наблюдалась всего четыре раза за 200 лет.

Килауэа – активный щитовой вулкан на острове Гавайи. Для него характерны извержения гавайского типа. Большая часть вулкана входит в состав национального парка "Хавайи-Волкейнос".

Ранее Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук рассказал о землетрясениях магнитудой 5,2 и 5,5, которые произошли на Камчатке (Россия) 12 августа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
