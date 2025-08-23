Огненный фонтан в 10-этажку: мир наблюдает 31 за год извержение вулкана на Гавайях

В американском штате Гавайи в 31 раз начал извергаться вулкан Килауэа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство NPR со ссылкой на геологическую службу США, высота фонтанов лавы превышала 30 м (приблизительная высота 10-этажного дома). Извержение из северного жерла сопровождалось подземными толчками.

Ученые утверждают, что поток магмы составляет пять кубических ярдов в секунду. Такая картина наблюдалась всего четыре раза за 200 лет.

Килауэа – активный щитовой вулкан на острове Гавайи. Для него характерны извержения гавайского типа. Большая часть вулкана входит в состав национального парка "Хавайи-Волкейнос".

🌋 Kilauea Erupts for the 31st Time This Year



Hawaii's Kilauea volcano, one of the most active in the world, has erupted again—marking its 31st event this year. The volcano shot lava fountains reaching heights of 30 meters (100 feet) into the air.



🌐 Follow Kurdistan24 for more… pic.twitter.com/VYfBIMCYlt — Kurdistan 24 English (@K24English) August 23, 2025

Ранее Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук рассказал о землетрясениях магнитудой 5,2 и 5,5, которые произошли на Камчатке (Россия) 12 августа.