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Мир

Около 10 тысяч сотрудников Минздрава планирует уволить команда Трампа

тысячи сотрудников Миндрава планирует уволить команда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 19:58 Фото: pixabay
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший планирует заявить о сокращении 10 тыс. штатных сотрудников, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Wall Street Journal, в его планах сократить 3,5 тыс. сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тыс. работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 тыс. штатных сотрудников", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что массовые увольнения сотрудников Агентства по ядерной безопасности обсуждают в США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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