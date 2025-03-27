Около 10 тысяч сотрудников Минздрава планирует уволить команда Трампа

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший планирует заявить о сокращении 10 тыс. штатных сотрудников, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Wall Street Journal, в его планах сократить 3,5 тыс. сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тыс. работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 тыс. штатных сотрудников", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что массовые увольнения сотрудников Агентства по ядерной безопасности обсуждают в США.