Электрошоковый ошейник против сына: американку арестовали за издевательства над ребенком
Согласно данным New York Post, учителя заметили на шее школьника подозрительные следы и инициировали медэкспертизу, которая подтвердила, что это ожоги от электрошокового устройства.
Как позже установили следователи, мать систематически надевала ребенку ошейник, предназначенный для дрессировки собак и способный генерировать разряды до 100 вольт.
"Обвиняемая не только использовала запрещенные методы воспитания, но и угрожала ребенку более жестокими наказаниями, если он пожалуется на издевательства", – заявили в полиции.
Прокурор округа Джеффри Х. Сазерленд считает, что случай показывает необходимость усилить защиту прав детей.
"Мы будем добиваться максимального наказания для тех, кто совершает подобные преступления против детей", – заявил он.
Кроме того, отмечает издание, к ответственности привлечена 59-летняя Соня Фелисиано – бабушка ребенка, обвиняемая в попытке скрыть преступление.
Пока ведется расследование, пострадавший ребенок находится под защитой социальных служб.
Уточняется, что обвиняемым грозит длительное тюремное заключение.
NJ mom made young child wear dog’s shock collar: cops https://t.co/RrrCQxXdIZ pic.twitter.com/dP8LicajQZ— New York Post (@nypost) March 23, 2025
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области отчима подозревают в том, что он выдал замуж 15-летнюю падчерицу.