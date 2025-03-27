Электрошоковый ошейник против сына: американку арестовали за издевательства над ребенком

В округе Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси, возбуждено уголовное дело против 30-летней Кимберли Круз-Фелисиано. Женщину обвиняют в жестоком обращении с собственным ребенком с использованием электрошокового ошейника для собак, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным New York Post, учителя заметили на шее школьника подозрительные следы и инициировали медэкспертизу, которая подтвердила, что это ожоги от электрошокового устройства.

Как позже установили следователи, мать систематически надевала ребенку ошейник, предназначенный для дрессировки собак и способный генерировать разряды до 100 вольт.

"Обвиняемая не только использовала запрещенные методы воспитания, но и угрожала ребенку более жестокими наказаниями, если он пожалуется на издевательства", – заявили в полиции.

Прокурор округа Джеффри Х. Сазерленд считает, что случай показывает необходимость усилить защиту прав детей.

"Мы будем добиваться максимального наказания для тех, кто совершает подобные преступления против детей", – заявил он.

Кроме того, отмечает издание, к ответственности привлечена 59-летняя Соня Фелисиано – бабушка ребенка, обвиняемая в попытке скрыть преступление.

Пока ведется расследование, пострадавший ребенок находится под защитой социальных служб.

Уточняется, что обвиняемым грозит длительное тюремное заключение.

NJ mom made young child wear dog’s shock collar: cops https://t.co/RrrCQxXdIZ pic.twitter.com/dP8LicajQZ — New York Post (@nypost) March 23, 2025

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