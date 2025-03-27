#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.25
537.16
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.25
537.16
5.96
Мир

Электрошоковый ошейник против сына: американку арестовали за издевательства над ребенком

арест, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 23:19 Фото: pexels
В округе Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси, возбуждено уголовное дело против 30-летней Кимберли Круз-Фелисиано. Женщину обвиняют в жестоком обращении с собственным ребенком с использованием электрошокового ошейника для собак, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным New York Post, учителя заметили на шее школьника подозрительные следы и инициировали медэкспертизу, которая подтвердила, что это ожоги от электрошокового устройства.

Как позже установили следователи, мать систематически надевала ребенку ошейник, предназначенный для дрессировки собак и способный генерировать разряды до 100 вольт.

"Обвиняемая не только использовала запрещенные методы воспитания, но и угрожала ребенку более жестокими наказаниями, если он пожалуется на издевательства", – заявили в полиции.

Прокурор округа Джеффри Х. Сазерленд считает, что случай показывает необходимость усилить защиту прав детей.

"Мы будем добиваться максимального наказания для тех, кто совершает подобные преступления против детей", – заявил он.

Кроме того, отмечает издание, к ответственности привлечена 59-летняя Соня Фелисиано – бабушка ребенка, обвиняемая в попытке скрыть преступление.

Пока ведется расследование, пострадавший ребенок находится под защитой социальных служб.

Уточняется, что обвиняемым грозит длительное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области отчима подозревают в том, что он выдал замуж 15-летнюю падчерицу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Коза из Индии попала в Книгу рекордов Гиннесса
Мир
20:48, 27 марта 2025
Коза из Индии попала в Книгу рекордов Гиннесса
Около 10 тысяч сотрудников Минздрава планирует уволить команда Трампа
Мир
19:58, 27 марта 2025
Около 10 тысяч сотрудников Минздрава планирует уволить команда Трампа
Основатель TikTok вновь стал самым богатым человеком в Китае
Мир
19:14, 27 марта 2025
Основатель TikTok вновь стал самым богатым человеком в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: