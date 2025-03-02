Гинеколога обвиняют в сексуализированном насилии над женщинами в уязвимом положении

Американца Санджива Кумара обвиняют в жестоком обращении с четырьмя женщинами, медицинском мошенничестве и повторном использовании антисанитарных приспособлений, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 28 февраля в Мемфисе, штат Теннесси, арестовали врача-гинеколога. 44-летнему Сандживу Кумару предъявлены обвинения в сексуализированном насилии, медицинском мошенничестве и незаконном повторном использовании антисанитарных медицинских приборов.

Он совершал преступления в период с 2019 по 2024 год. Кумар не информировал пациентов об этой практике перед тем, как вводить устройства во время процедур.

Пострадавшие – четыре женщины, которых он уговорил пересечь границы штатов для обследования в своей клинике. Арест Кумара пополнил череду дел в США, в которых врачи обвиняются в насилии над пациентами в уязвимом положении.

Специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Нэшвилле, Джозеф Каррико заявил, что могут быть и другие жертвы.

А пока одни врачи используют свои полномочия в корыстных целях, другие совершают медицинский прорыв. Так, необычную операцию для восстановления зрения провели в Канаде, где женщине имплантировали в глаз зуб.