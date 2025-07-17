#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
532.74
617.23
6.77
Происшествия

В Астане воспитательницу осудили за издевательство над ребенком

воспитательницу осудили за издевательство над ребенком, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 20:50 Фото: pixabay
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал педагога детского сада виновной в жестоком обращении с несовершеннолетним, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, женщина в январе и феврале 2025 года неоднократно "применяла физическую силу к малолетнему воспитаннику". 

"Инциденты, зафиксированные на видео, включали удары, толчки и иные грубые действия, приведшие к физической боли и слезам ребенка. Вина подсудимой установлена и подтверждена показаниями свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и иными доказательствами уголовного дела", – рассказали в суде.

Подсудимая вину признала полностью, просила строго не наказывать.

Потерпевшая сторона настаивала на более тяжкой квалификации и требовала компенсацию.

В итоге суд признал воспитательницу виновной и назначил наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 80 часов. Но по амнистии ее освободили от отбывания назначенного наказания.

Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда удовлетворен частично.

Ранее сообщалось, что брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов решил воспользоваться законом об амнистии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Полицейский бросился в воду за женщиной с ребенком в Усть-Каменогорске
Происшествия
19:59, Сегодня
Полицейский бросился в воду за женщиной с ребенком в Усть-Каменогорске
Крупный пожар в Атырау: огонь охватил 600 квадратных метров кровли смежных жилых домов
Происшествия
19:12, Сегодня
Крупный пожар в Атырау: огонь охватил 600 квадратных метров кровли смежных жилых домов
Беглого преступника из Жамбылской области задержали в Алматы
Происшествия
18:26, Сегодня
Беглого преступника из Жамбылской области задержали в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: