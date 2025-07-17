В Астане воспитательницу осудили за издевательство над ребенком

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал педагога детского сада виновной в жестоком обращении с несовершеннолетним, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, женщина в январе и феврале 2025 года неоднократно "применяла физическую силу к малолетнему воспитаннику".

"Инциденты, зафиксированные на видео, включали удары, толчки и иные грубые действия, приведшие к физической боли и слезам ребенка. Вина подсудимой установлена и подтверждена показаниями свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и иными доказательствами уголовного дела", – рассказали в суде.

Подсудимая вину признала полностью, просила строго не наказывать.

Потерпевшая сторона настаивала на более тяжкой квалификации и требовала компенсацию.

В итоге суд признал воспитательницу виновной и назначил наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 80 часов. Но по амнистии ее освободили от отбывания назначенного наказания.

Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда удовлетворен частично.

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