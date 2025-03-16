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Происшествия

Отчим выдал замуж 15-летнюю падчерицу в Карагандинской области: возбуждено уголовное дело

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 19:17 Фото: freepik
В Карагандинской области задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении 15-летней девочки. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, заявление поступило в полицию 15 марта. В тот же день было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в департаменте.

Этот инцидент также прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

"Девочка находится с родным отцом, ей оказывается вся необходимая психологическая помощь и будет предоставлена юридическая поддержка. Региональный уполномоченный по правам ребенка поддерживает связь с отцом, а также обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери. Комитет по охране прав детей держит ситуацию в центре внимания и принимает все необходимые меры для защиты прав ребенка", – говорится в сообщении. 

Ранее в Сети появилась информация, что девочку насильно выдал замуж за 38-летнего мужчину ее отчим, который ее насиловал на протяжении нескольких лет. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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