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Происшествия

Житель Атырауской области зарезал бывшую супругу на рабочем месте

муж зарезал супругу прямо на работе в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 00:05 Фото: pixabay
Трагедия произошла 27 марта в городе Кульсары Атырауской области. Мужчина пришел на работу к бывшей супруге и напал на нее с ножом. Женщина от полученных травм скончалась месте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, по факту происшествия по горячим следам задержан 33-летний подозреваемый. Он взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело.

В социальных сетях утверждают, что погибшая работала в городской поликлинике юристом. У нее осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что в России задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Павлодара.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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