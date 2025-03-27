Житель Атырауской области зарезал бывшую супругу на рабочем месте
Фото: pixabay
Трагедия произошла 27 марта в городе Кульсары Атырауской области. Мужчина пришел на работу к бывшей супруге и напал на нее с ножом. Женщина от полученных травм скончалась месте, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По данным пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, по факту происшествия по горячим следам задержан 33-летний подозреваемый. Он взят под стражу.
Возбуждено уголовное дело.
В социальных сетях утверждают, что погибшая работала в городской поликлинике юристом. У нее осталось двое детей.
Ранее сообщалось, что в России задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Павлодара.
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