Житель Атырауской области зарезал бывшую супругу на рабочем месте

Фото: pixabay

Трагедия произошла 27 марта в городе Кульсары Атырауской области. Мужчина пришел на работу к бывшей супруге и напал на нее с ножом. Женщина от полученных травм скончалась месте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, по факту происшествия по горячим следам задержан 33-летний подозреваемый. Он взят под стражу. Возбуждено уголовное дело. В социальных сетях утверждают, что погибшая работала в городской поликлинике юристом. У нее осталось двое детей. Ранее сообщалось, что в России задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Павлодара.

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