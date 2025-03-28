Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 144, более 700 пострадали

В результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, свыше 700 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на официальные данные властей страны.

В соседнем Таиланде число подтвержденных погибших достигло пяти, передает издание Thairath.

Кроме того, местонахождение еще 117 человек пока остается неизвестным – они числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные операции продолжаются.

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Толчки ощущались в Китае, Вьетнаме, но самые сильные разрушения зафиксированы в Мьянме и Таиланде. О том, как жители Бангкока пережили стихию, Zakon.kz рассказала казахстанка.

