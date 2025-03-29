Сильнейшее землетрясение в Мьянме: число жертв превысило 1600 человек
Фото: pixabay
В Мьянме число жертв землетрясения превысило 1600 человек, сообщает Zakon.kz.
По данным AFP, погибли 1644 человека. Ранее сообщалось о более чем тысячи погибших и 2,4 тыс. пострадавших.
Сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло днем 28 марта. Его эпицентр находился к западу от Мандалая – второго по величине города страны.
По данным Геологической службы США (USGS), число погибших в Мьянме может приблизиться к 10 тыс. человек.
Ранее в Мьянме 29 марта вновь зафиксировано землетрясение, его магнитуда составила 5,1.
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