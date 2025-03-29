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Мир

Сильнейшее землетрясение в Мьянме: число жертв превысило 1600 человек

Землетрясение в Мьянме, жертвы , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 20:00 Фото: pixabay
В Мьянме число жертв землетрясения превысило 1600 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным AFP, погибли 1644 человека. Ранее сообщалось о более чем тысячи погибших и 2,4 тыс. пострадавших.

Сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло днем 28 марта. Его эпицентр находился к западу от Мандалая – второго по величине города страны.

По данным Геологической службы США (USGS), число погибших в Мьянме может приблизиться к 10 тыс. человек.

Ранее в Мьянме 29 марта вновь зафиксировано землетрясение, его магнитуда составила 5,1.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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