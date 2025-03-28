Землетрясение в Юго-Восточной Азии: казахстанка рассказала о том, что сейчас происходит в пострадавших районах

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Толчки ощущались в Китае, Вьетнаме, но самые сильные разрушения зафиксированы в Мьянме и Таиланде. О том, как жители Бангкока пережили стихию и что там сейчас происходит, Zakon.kz рассказала казахстанка.

Сейчас известно, что в Мандалае в результате землетрясения оказались разрушены сотни домов. Кроме того, серьезные повреждения инфраструктуры зафиксированы в городе Пегу. По предварительным данным, из-за мощных толчков в столице Мьянмы рухнул мост Ава через реку Иравади. Экстренные службы уже развернули крупную спасательную операцию, специалисты пытаются вызволить людей, оказавшихся под завалами рухнувших высоток.



В Бангкоке из-за землетрясения рухнуло недостроенное высотное здание. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что сооружение буквально сложилось, как карточный домик. При этом на улице началась паника – люди в спешке пытались покинуть район происшествия. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение было неглубоким, очаг залегал всего в 10 км, а эпицентр находился недалеко от центрального города Мандалай, что в Мьянме. Там же, как пишет NYT, в результате землетрясения погибли 20 человек, по меньшей мере 200 пострадали.

К этой минуте, по информации КФ "Туристік Қамқор", ситуация на курортах Андаманского моря (Пхукет, Као Лак, Краби) и Сиамского залива (Паттайя, Хуа Хин, Районг, Ко Чанг и остров Самуи) стабильная, подземные толчки там не были зарегистрированы. Между тем сегодня аэропорт Бангкока работал с временными ограничениями на взлет и посадку, но позже власти сообщили, что воздушная гавань вернулась к штатному расписанию.

В Бангкоке землетрясение было настолько сильным, что из некоторых бассейнов, находившихся на верхних этажах высоток, выплескивалась вода. Очевидцам удалось снять все происходящее. Тем временем в городе началась паника: многие спешно принялись покидать дома, а другие и вовсе устремились за город. Отметим, что стихия разрушила и повредила сотни строений, в их числе и высотные. Назвать их точное количество власти пока не могут.

Премьер-министр Таиланда заявила, что в городе объявлено чрезвычайное положение.

В момент разрушительного землетрясения в Таиланде была и наша соотечественница Асель Бекбаева. Девушка рассказала, что ее офис находится на 11 этаже в Бангкоке и буквально в 15 километрах от того недостроенного здания, которое рухнуло на глазах у сотен очевидцев. Свои ощущения казахстанка описала так:

"В 13:20 (по времени Таиланда) у нас началось землетрясение. Эпицентр находился в Бирме, из-за чего пострадал север Таиланда. В Бангкоке произошло землетрясение магнитудой 6,5, возможно, и больше, пока официальной информации нет. Сейчас все жители города находятся на улице, всех эвакуировали из зданий. Все объекты закрыты, чтобы никто не заходил. Никого не пускают в дома, бизнес-центры и отели. Говорят, что будет вторая волна. Работают только магазины на первом этаже, заправки и уличные стритфуды, чтобы люди могли покушать и сходить в туалет. На улицах жуткие пробки, общественный транспорт и метрополитен временно не работают. В приложении такси невозможно найти машину, только если поймать мотобайк на улице". Асель Бекбаева

По ее словам, то самое разрушенное здание в Бангкоке, которое могли все видеть, принадлежало Министерству финансов Таиланда. К слову, подземные толчки были такой силы, что на других объектах появились большие трещины, у некоторых строений обвалилась штукатурка. Девушка отмечает, что бангкокцы в первые минуты происшествия слаженно покидали дома и офисы, а также укрывались в безопасных местах. Но все же не всем удалось сохранить спокойствие.

Бекбаева рассказывает, что в районе, где произошло обрушение высотки, крайне сложная ситуация. Под завалами могут находиться строители. Пока неизвестно их число, но в момент землетрясения в строении находилось несколько бригад рабочих. К этой минуте известно, что в результате обрушения 50 человек получили ранения, 43 человека оказались заблокированы в здании. Также сообщается об одном погибшем.

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Казахстанка отмечает, что за последние 12 лет, что проживает в Таиланде, еще не ощущала подземных толчков. Единственное, что отмечает девушка, ее часто предупреждали о возможных цунами, которые могли образоваться в результате сильных землетрясений в море.

"Таких землетрясений здесь не было, поэтому все были в шоке. Во время землетрясения я смотрела на потолок, и значок выхода и само здание сильно шаталось, затем мы быстро спустились вниз. На лестнице увидела, что другие люди тоже спешно спускаются, хотя на улице все здания стоят близко друг к другу. Выйдя из здания, я написала во все чаты, в том числе, в группы казахстанцев. С нами сразу же связался консул Казахстана в Таиланде. Он сказал, что мы можем обратиться к нему в случае необходимости, а также написал о том, как правильно себя вести в этой ситуации. Как я поняла, все наши соотечественники в безопасности. Но думаю, точную информацию еще сообщат. Местные власти пока не разрешают никому заходить в здания. Многие сейчас в парке или за городом, мы тоже уехали и ждем, пока ситуация нормализуется". Асель Бекбаева

Что касается казахстанцев, то в Таиланде находится 4457 наших соотечественников. И каких либо обращений от наших граждан к властям Казахстана пока не поступало. Тем временем правительство Таиланда предупреждает, что в течение следующих 24 часов могут произойти новые подземные толчки. Одни из сильных афтершоков магнитудой 6,4 балла несколько часов назад произошли в Мьянме.

По последним данным властей двух стран, известно, что в Мьянме в результате землетрясения погибли 20 человек, пострадали 300, люди продолжают прибывать в больницы. В Бангкоке при обрушении высотки погибли трое, 81 человек оказался под завалами.