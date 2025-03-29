Украина получила предложение США о новой сделке по минералам

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев официально получил от Соединенных Штатов предложение о новой сделке по минералам, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, эта сделка предоставит США доступ к украинским природным ресурсам в обмен на дальнейшую военную поддержку.

"Я хотел бы отметить, что официально, и это важно, украинская сторона, а именно Кабинет министров Украины и мой офис официально получили предложение США сегодня", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Ранее переговоры России и США по Украине завершились в Эр-Рияде – столице Саудовской Аравии 25 марта 2025 года. Планов на разговор президентов Путина и Трампа пока нет, но при необходимости его быстро согласуют. Также не рассматривается трехсторонняя встреча представителей РФ, США и Украины.