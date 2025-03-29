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Мир

Суд приостановил попытки администрации США закрыть "Голос Америки"

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 10:01 Фото: pixabay
Федеральный судья 28 марта временно запретил администрации США увольнения сотрудников медиа "Голос Америки", сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, судья Джей Пол Откен из окружного суда США на Манхэттене вынес решение во время слушания по иску журналистов, в котором утверждается, что отправка сотен журналистов в отпуск нарушает их права.

Отмечается, что временная мера пресечения действует 21 день. Между тем рассмотрения еще ожидает отдельный иск, поданный директором "Голоса Америки" Майклом Абрамовицем.

"Это решающая победа свободы прессы и Первой поправки, а также резкий упрек администрации, которая проявила полное пренебрежение к принципам демократии", – прокомментировал адвокат журналистов, подавших иск, Эндрю Г. Челли.

21 марта 2025 года в суд Нью-Йорка обратились шесть журналистов с иском к членам администрации Трампа. Чиновников обвинили в незаконном закрытии финансируемого из федерального бюджета средства массовой информации.

16 марта 2025 года "Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу после решения Агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов.

Указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе USAGM, Трамп подписал 14 марта. Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая "Голос Америки".

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Андрей Дюсупов
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