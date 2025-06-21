Администрация Трампа почти полностью ликвидировала "Голос Америки"

В медиакорпорации "Голос Америки" проходит новый раунд сокращений штата. Уведомления об увольнении разослали более чем 600 сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Очередную волну сокращений инициировали в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM), которое отвечает за финансирование "Голоса Америки". Об этом газете The New York Times рассказал директор радиостанции Майкл Абрамовиц.

Таким образом штат будет сокращен до менее чем 200 человек – примерно одной седьмой от численности сотрудников на начало 2025 года. Журналисты и техперсонал "Голоса Америки" будут отправлены в оплачиваемый отпуск до 1 сентября 2025 года.

"Проведение этих сокращений без какой-либо очевидной стратегии или цели глубоко разрушительно. Если их не контролировать, они нанесут ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов", – отметил Абрамовиц. Он подчеркнул, что медиакорпорация продолжит оспаривать эти действия в суде.

Единственным функционирующим подразделением "Голоса Америки" в результате сокращений остается Управление кубинского радиовещания, которое вещает на Кубу из Флориды. Согласно уведомлению, все 33 его сотрудника остаются работать и дальше.

21 марта 2025 года в суд Нью-Йорка обратились шесть журналистов с иском к членам администрации Трампа. Чиновников обвинили в незаконном закрытии финансируемого из федерального бюджета средства массовой информации.

16 марта 2025 года "Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу после решения Агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов.

Указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе USAGM, Трамп подписал 14 марта. Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая "Голос Америки".