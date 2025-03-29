Американец угнал грузовик и протаранил 13 машин в Калифорнии

В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин, пытаясь скрыться от полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBS News, инцидент случился 28 марта в городе Лонг-Бич, который является южной частью округа Лос-Анджелес.

"Угнанный грузовик с платформой без бортов столкнулся с несколькими машинами во время погони и задел не менее 13 транспортных средств. Водитель двигался со скоростью 160 км/ч", – сообщает канал.

#BREAKING Insane Pursuit Ends in Major Crash in Long Beach. pic.twitter.com/LqN9xvnzWh — CNW (@CANews_Watch) March 28, 2025

После того, как грузовик врезался в лестницу у входа в магазин красок, водитель покинул машину и попытался скрыться. Однако через несколько минут его задержали сотрудники полиции.

27 марта стало известно о жуткой автомобильной аварии, которая произошла на скоростной трассе в Корее. В ДТП погибли четверо граждан Казахстана.