Угнал авто отца и врезался в ЛЭП: кадры погони за подростком в Уральске появились в Сети

В Уральске несовершеннолетний угнал у собственного отца автомобиль марки JAC и устроил на нем зрелищное ДТП, пытаясь скрыться от преследования патрульных машин, передает Zakon.kz.

Громкий инцидент произошел утром 7 июня 2026 года в поселке Зачаганск. Кадры жесткого тарана опоры ЛЭП, снятые очевидцами у трассы, мгновенно разлетелись в социальных сетях.

В 08:13 часов на канал "102" поступило сообщение от местного жителя о неправомерном завладении его кроссовером, припаркованным по улице Монкеулы. На поиски и перехват угнанной иномарки тут же были брошены все экстренные службы города.

После поступления сообщения был ориентирован личный состав полиции и организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения транспортного средства.

"В ходе проведенных мероприятий автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Жангирхана и Джакупова. Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и, нарушив Правила дорожного движения, совершил наезд на опору линии электропередачи", – сообщили в 8 июня 2026 года корреспонденту Zakon.kz пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В результате проверки установлено, что за рулем транспортного средства находился несовершеннолетний сын заявителя, который взял автомобиль без разрешения владельца.

В результате происшествия никто не пострадал. Подросток чудом выжил в страшном столкновении со столбом и не получил серьезных травм.

"По данному факту рассматривается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к ответственности за допущенные нарушения, связанные с управлением транспортным средством лицом, не имеющим права управления, а также за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества. Владелец автомобиля от каких-либо претензий отказался", – сообщили в ДП ЗКО.

Ранее сообщалось, что мужчина из Уральска угнал соседскую иномарку, не касаясь замка зажигания.