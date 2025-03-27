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Мир

Казахстанцы разбились на скоростной магистрали в Корее

В ДТП в Корее погибли казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 04:50 Фото: pixabay
27 марта в жуткой автомобильной аварии в Кенги погибли четверо граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает Korea joong and daily, погибшие не опознаны. Издание опубликовало фото с места трагедии: на нем полиция осматривает обломки автомобиля, который разбился и сгорел на скоростной автомагистрали Сохан в Кенги.

Фото: koreajoongangdaily

Сообщается, что Mercedes-Benz, в котором находились четверо наших сограждан, сорвался с уступа скоростной автомагистрали. Затем автомобиль врезался в ограждение на правой стороне дороги, отлетел на несколько метров и после удара загорелся.

Пожарных направили на место ДТП сразу же после получения сообщения о крушении. Спустя 30 минут после происшествия пламя было потушено, а среди обгоревших обломков найдены четверо мужчин.

В этот же день батискаф с российскими туристами затонул в Египте, есть погибшие.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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