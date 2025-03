В Мьянме вновь произошло землетрясение

После сильнейшего землетрясения за столетнюю историю Мьянмы на территории страны продолжаются ощутимые толчки, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в Мьянме 29 марта вновь зафиксировано землетрясение, его магнитуда составила 5,1.

По данным специалистов, эпицентр располагался в 19 км к юго-западу от столицы, где проживают около 925 тыс. человек. Толчки произошли в 15:50 по местному времени (14:20 по Астане).

Глубину землетрясения определить не удалось, но предполагается, что она была небольшой.

Данных о разрушениях на земле и пострадавших нет.

Напомним, вчера в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение магнитудой 7.3. Эпицентр находился в Мьянме. Международные эксперты утверждают, что оно стало самым крупным за столетнюю историю страны.

По данным СМИ, в столице и крупных городах объявили режим ЧС, есть перебои со светом, водой, связью, транспортом и авиасообщением. Радиолокационная система аэропортов разрушена. Спасатели продолжают поиски пострадавших.

Помощь Мьянме уже пообещали Россия, Китай, Тайвань, Индия и АСЕАН.

Mya Thein Tan Pagoda, which was constructed in early 1800s, was hit by a magnitude 7.7 earthquake in Myanmar.



I woke up to this news this morning. It feels like someone is gripping my heart so tightly.#Myanmar #Earthquake #MyaTheinTanPagoda #MinKun pic.twitter.com/Iobp38zdTa — TAYTAWAN Myanmar Fanpage 🌻 (@TayTawanMyanmar) March 29, 2025

The sacred relics of the famous Maha Muni Pagoda in Mandalay have collapsed. Likewise, many invaluable Myanmar cultural heritage sites have been damaged or lost. I am deeply saddened by this.#earthquake #MyanmarEarthquake #Myanmar #Mandalay #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/menE4iBt3J — Sunny Lynn (@susandilin4) March 28, 2025

Из-за землетрясений древние монастыри и пагоды стали развалинами. Из самых известных достопримечательностей, которые превратились в руины:

монастырь Me Nu Brick;

мост Ava Bridge;

храм Будды Махамуни в Мандалае;

пагода Синбьюме в Мингуне;

королевский дворец в Мандалае.

Mingun Pahtodawgyi stupa outside Mandalay in #Myanamar (Burma), here in 2014. The temple was "cracked" by an earthquake on 23rd March 1839 and is located near the epicentre of today’s devastating repeat pic.twitter.com/dXDPjvQCcw — Jeff Overs (@JeffOvers) March 28, 2025

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 1002 человек. Еще 2376 человек пострадали, и с каждым часом цифры продолжают расти.