В Мьянме произошло новое землетрясение

13 апреля 2025 года центральную Мьянму потрясло очередное землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, в Геологической службе США сообщили, что 13 апреля утром недалеко от Мейтхилы, небольшого города в центральной части Мьянмы, произошло землетрясение.

Оно случилось в то время, когда Мьянма принимала меры по ликвидации последствий мощного землетрясения магнитудой 7,7 балла, которое обрушилось на центральный регион страны 28 марта.

Эпицентр последнего землетрясения находился на полпути между Мандалаем, вторым по величине городом Мьянмы, пострадавшем в прошлом месяце, и Нейпьидо, столицей, где были повреждены несколько правительственных зданий.

Никаких сообщений о крупных разрушениях или жертвах, вызванных новым землетрясением, не было. По состоянию на пятницу, число погибших в результате этого землетрясения составило 3649 человек, а 5018 получили ранения.

Ранее стало известно, что 17 домов пострадали от землетрясения в Таджикистане.

