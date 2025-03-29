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Мир

Российские мошенники придумали новый способ вымогания денег

Мошенничество в России, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 04:54 Фото: pixabay
Мошенники стали угрожать россиянам новым способом получения денег, сообщает Zakon.kz.

Теперь они угрожают изъятием домашних животных, пишет МТРК "Мир". Аферисты звонят и представляются сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире. Если оказывается, что оно превышает лимит, то в ход идут манипуляции и запугивания.

Преступники вымогают деньги и угрожают, что отберут любимцев у хозяев. Кроме того, угрозы подкрепляются ссылками на "новые правила", которые якобы опубликованы на портале "Госуслуги". Однако ссылки ведут на фальшивые сайты, созданные для кражи личных данных. Чаще всего мошенники настаивают на срочном переводе средств, обещая "оформить разрешение" или "закрыть глаза" на превышение нормы.

На днях, пострадавшей от мошенников, известной российской исполнительнице Ларисе Долиной вернули квартиру.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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