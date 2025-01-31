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Общество

Кража денег со счетов казахстанцев: мошенники придумали новый способ

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 09:19 Фото: Zakon.kz
Мошенники придумали новый способ, как украсть деньги со счетов казахстанцев. Он связан с фальшивыми приложениями якобы госорганов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал aqparatsaqsysy, хакеры стали создавать поддельные приложения государственных органов на основе технологии NFC – беспроводной передачи данных на короткие расстояния.

"Такие модули встроены в телефон и помогают расплачиваться в магазинах смартфоном и снимать деньги в банкоматах. Но злоумышленники начали использовать их для кражи денег со счетов. Так, мошенники под разными предлогами уговаривают человека установить на смартфон отдельную NFC-программу, чтобы, например, обезопасить профиль на госуслугах, подать заявление на уплату налога, защитить банковские карты или что-то другое", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу, 31 января 2025 года.

Чаще всего фальшивые приложения маскируют под мобильный сервис налоговой, банков РК и других ведомств. Программы могут называться "Защита карт ЦБ РК", "Номад КЗ", "Защита ЕГОВ" и др.

"Если аферистам удалось уговорить человека, и он скачал программу, то жертве предлагается "для верификации" приложить банковскую карту к смартфону. В этот момент NFC-модуль его гаджета передает все реквизиты карты преступникам. Таким образом, мошенники создают виртуальную копию карты на своем устройстве и снимают с нее деньги в банкомате, либо используют ее для оплаты покупок в магазинах", – констатировали специалисты Telegram-канала.

Ранее казахстанцев, планирующих заменить мебель в своих домах, предупредили о мошенниках. Эксперты заявили, что за эффектными фото в Instagram-пабликах могут скрываться аферисты.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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