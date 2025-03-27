Батискаф с российскими туристами затонул в Египте, погибли несколько человек

27 марта в Хургаде (Египет) затонул подводный батискаф с туристами, есть жертвы, сообщает Zakon.kz.

По информации Генконсульства России в Хургаде, ЧП произошло около 10:00 примерно в километре от берега.

"Произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе – несовершеннолетние. Все они – российские граждане, туристы компании "Библио Глобус" (принимающая туркомпания в Египте – Biblio Globus Egypt Tours). По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется", – сказано в распространенном сообщении.

بعد مصرع وإصابة 15 شخصًا.. ننشر أول صور للغواصة "سندباد" الغارقة في البحر الأحمرhttps://t.co/9lwohFp3Hk pic.twitter.com/ycN8EUa4ch — الأقباط اليوم (@coptstoday) March 27, 2025

По информации местных СМИ, в результате этой трагедии погибли шесть человек, девять пострадали, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Предварительная причина произошедшего в том, что один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф. Субмарина перевернулась, произошла разгерметизация салона, пишет Mash.

Ранее СМИ писали о том, что туристы из России пострадали в Египте от массовых укусов медуз.