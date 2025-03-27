#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
501.81
541.5
5.96
Мир

Батискаф с российскими туристами затонул в Египте, погибли несколько человек

Батискаф с российскими туристами затонул в Египте, Хургада, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 16:11 Фото: Facebook/Путешествие на лодке "Синдбад" в Хургаде
27 марта в Хургаде (Египет) затонул подводный батискаф с туристами, есть жертвы, сообщает Zakon.kz.

По информации Генконсульства России в Хургаде, ЧП произошло около 10:00 примерно в километре от берега.

"Произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе – несовершеннолетние. Все они – российские граждане, туристы компании "Библио Глобус" (принимающая туркомпания в Египте – Biblio Globus Egypt Tours). По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется", – сказано в распространенном сообщении.

По информации местных СМИ, в результате этой трагедии погибли шесть человек, девять пострадали, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Предварительная причина произошедшего в том, что один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф. Субмарина перевернулась, произошла разгерметизация салона, пишет Mash.

Ранее СМИ писали о том, что туристы из России пострадали в Египте от массовых укусов медуз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Китае человеку на десять дней пересадили печень свиньи
Мир
13:57, Сегодня
В Китае человеку на десять дней пересадили печень свиньи
Российские туристы пострадали от медуз на популярном курорте
Мир
03:30, 27 марта 2025
Российские туристы пострадали от медуз на популярном курорте
Пилот и две его дочери чудом выжили после авиакатастрофы
Мир
01:06, 27 марта 2025
Пилот и две его дочери чудом выжили после авиакатастрофы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: