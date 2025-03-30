Турецкая оппозиция начала сбор подписей за досрочные выборы президента

Турецкая оппозиция начала кампанию по сбору подписей за проведение в республике досрочных президентских выборов. Старт ей дали в уезде Акчаабат черноморской провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, сообщает Zakon.kz.

О начале кампании 29 марта на митинге в Стамбуле объявил лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель, пишет портал Т24.

"Мы начинаем кампанию сбора подписей с требованием освобождения нашего кандидата в президенты, мэра Экрема и проведения выборов", – заявил он.

Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, но оппозиция настаивает на досрочных. 23 марта 2025 года представители Народно-республиканской партии провели праймериз по определению кандидата на главный пост страны. Имамоглу поддержали более 14,8 млн человек.

Имамоглу задержали 19 марта 2025 года по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестовали 23 марта по решению суда. В Турции после этого прошла волна протестов. Наиболее масштабные акции были организованы в Стамбуле, Анкаре и Измире.