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Мир

Турецкая оппозиция начала сбор подписей за досрочные выборы президента

Турция, протесты, , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 12:05 Фото: Х/ekrem_imamoglu
Турецкая оппозиция начала кампанию по сбору подписей за проведение в республике досрочных президентских выборов. Старт ей дали в уезде Акчаабат черноморской провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, сообщает Zakon.kz.

О начале кампании 29 марта на митинге в Стамбуле объявил лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель, пишет портал Т24.

"Мы начинаем кампанию сбора подписей с требованием освобождения нашего кандидата в президенты, мэра Экрема и проведения выборов", – заявил он.

Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, но оппозиция настаивает на досрочных. 23 марта 2025 года представители Народно-республиканской партии провели праймериз по определению кандидата на главный пост страны. Имамоглу поддержали более 14,8 млн человек.

Имамоглу задержали 19 марта 2025 года по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестовали 23 марта по решению суда. В Турции после этого прошла волна протестов. Наиболее масштабные акции были организованы в Стамбуле, Анкаре и Измире.

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Андрей Дюсупов
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