В море Стамбула прошла акция в поддержку Газы

23 августа участники акции на лодках отправили из Стамбульского пролива послания солидарности в Газу, сообщает Zakon.kz.

Организатором акции выступила группа Open Rafah, передает Anadolu Ajansı. Лодки, отплывшие из Каракея, достигли открытого моря у Ускюдара Саладжак. Там в море был развернут гигантский флаг Палестины, а на Девичью башню были вывешены турецкий и палестинский флаги.

Фото: Х/stargazete

Акция сопровождалась лозунгами:

"Везде Газа, везде сопротивление";

"1000 приветствий сопротивлению из Стамбула в Газу";

"От реки до моря – свободная Палестина";

"Откройте Рафах, да здравствует Газа";

"Привет ХАМАС, продолжайте сопротивление".

Для визуального эффекта участники зажгли черные дымовые факелы.

Фото: Х/stargazete

"В ходе мероприятия сотни людей молились за Палестину и Газу", – передают организаторы акции.

🇵🇸İstanbul Boğazı'nda Gazze'yi selamlama etkinliği düzenlendi



▪️Open Rafah hareketi tarafından İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Gazze'yi selamlama etkinliğine katılanlar Karaköy'den hareket eden teknelerle Üsküdar Sahili Kız Kulesi mevkisine gitti. pic.twitter.com/7zIukMQlPW — TRHaber (@trhaber_com) August 23, 2025

Первая леди Турции Эмине Эрдоган обратилась к Мелании Трамп с призывом проявить такую ​​же чуткость к гуманитарному кризису в секторе Газа, как и к конфликту в Украине.