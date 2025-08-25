В море Стамбула прошла акция в поддержку Газы
Организатором акции выступила группа Open Rafah, передает Anadolu Ajansı. Лодки, отплывшие из Каракея, достигли открытого моря у Ускюдара Саладжак. Там в море был развернут гигантский флаг Палестины, а на Девичью башню были вывешены турецкий и палестинский флаги.
Фото: Х/stargazete
Акция сопровождалась лозунгами:
- "Везде Газа, везде сопротивление";
- "1000 приветствий сопротивлению из Стамбула в Газу";
- "От реки до моря – свободная Палестина";
- "Откройте Рафах, да здравствует Газа";
- "Привет ХАМАС, продолжайте сопротивление".
Для визуального эффекта участники зажгли черные дымовые факелы.
Фото: Х/stargazete
"В ходе мероприятия сотни людей молились за Палестину и Газу", – передают организаторы акции.
