#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

В море Стамбула прошла акция в поддержку Газы

В Стамбульском проливе прошла акция в поддержку Газы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 07:10 Фото: Х/stargazete
23 августа участники акции на лодках отправили из Стамбульского пролива послания солидарности в Газу, сообщает Zakon.kz.

Организатором акции выступила группа Open Rafah, передает Anadolu Ajansı. Лодки, отплывшие из Каракея, достигли открытого моря у Ускюдара Саладжак. Там в море был развернут гигантский флаг Палестины, а на Девичью башню были вывешены турецкий и палестинский флаги.

Фото: Х/stargazete

Акция сопровождалась лозунгами:

  • "Везде Газа, везде сопротивление";
  • "1000 приветствий сопротивлению из Стамбула в Газу";
  • "От реки до моря – свободная Палестина";
  • "Откройте Рафах, да здравствует Газа";
  • "Привет ХАМАС, продолжайте сопротивление".

Для визуального эффекта участники зажгли черные дымовые факелы.

Фото: Х/stargazete

"В ходе мероприятия сотни людей молились за Палестину и Газу", – передают организаторы акции.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган обратилась к Мелании Трамп с призывом проявить такую ​​же чуткость к гуманитарному кризису в секторе Газа, как и к конфликту в Украине.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В МИД Индии сделали резкое заявление по поводу покупки индийского топлива
Мир
06:25, Сегодня
В МИД Индии сделали резкое заявление по поводу покупки индийского топлива
Блогер из Австралии едва не повторила трагическую гибель Айседоры Дункан
Мир
01:22, 25 августа 2025
Блогер из Австралии едва не повторила трагическую гибель Айседоры Дункан
Это огромный ущерб имиджу Франции: Павел Дуров заявил, что его арестовали из-за ошибки
Мир
23:16, 24 августа 2025
Это огромный ущерб имиджу Франции: Павел Дуров заявил, что его арестовали из-за ошибки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: