Нянечка в частном детсаду во Франции отравила 11-месячную девочку чистящим средством

В одном из частных детских садов Лиона 27-летняя помощница по уходу за детьми отравила 11-месячную девочку из-за раздражения, которое вызвал у нее плач ребенка, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Le Figaro Lyon, трагедия произошла в июне 2023 года. Помощница воспитателя заставила девочку выпить большое количество средства для прочистки канализации Destop, вызвавшего химические ожоги и обширные повреждения внутренних органов. Врачам не удалось спасти малышку.

Отмечается, что подсудимая призналась, что хотела заставить ребенка замолчать, но утверждает, что не подозревала о серьезных последствиях употребления чистящего средства. В день трагедии она осталась с детьми одна и жаловалась на усталость и перегрузку обязанностями.

Также сообщается, что няня страдает умственной отсталостью и склонностью к мифомании. В частном детском садике она проработала всего несколько недель до трагедии. При этом ее общий стаж работы с детьми – более 10 лет.

Француженке грозит пожизненное заключение.

Мифомания – это состояние хронической лжи в результате навязчивых импульсов или привычки, называемое патологической ложью, псевдологической фантастикой или воображаемой ложью. Лица с этим расстройством определяются как мифоманы или патологические лжецы.



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