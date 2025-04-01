Казахстанские водительские права стали недействительны в России
Запрет затрагивает иностранцев с видом на жительство, получивших гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, и россиян с иностранными правами, пишет News.ru.
В случае нарушения этого ограничения водитель будет оштрафован на сумму от 5 до 15 тысяч рублей (от 29 750 до 89 250 тенге).
Граждане Беларуси, а также россияне с белорусскими правами смогут ездить со своими документами как раньше.
Кроме того, с 1 апреля детям мигрантов придется сдавать тест на знание русского языка. Только после этой процедуры они смогут поступить в школу. Для поступления в учебное учреждение будет достаточно получить отметку "удовлетворительно".
Ранее в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали казахстанцам, что нужно сделать для восстановления водительского удостоверения после лишения.