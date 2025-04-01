Казахстанские водительские права стали недействительны в России

С 1 апреля 2025 года в России начали действовать ограничения на иностранные водительские права, в том числе казахстанские. Исключение оставили лишь для Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Запрет затрагивает иностранцев с видом на жительство, получивших гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, и россиян с иностранными правами, пишет News.ru.

В случае нарушения этого ограничения водитель будет оштрафован на сумму от 5 до 15 тысяч рублей (от 29 750 до 89 250 тенге).

Граждане Беларуси, а также россияне с белорусскими правами смогут ездить со своими документами как раньше.

Кроме того, с 1 апреля детям мигрантов придется сдавать тест на знание русского языка. Только после этой процедуры они смогут поступить в школу. Для поступления в учебное учреждение будет достаточно получить отметку "удовлетворительно".

Ранее в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали казахстанцам, что нужно сделать для восстановления водительского удостоверения после лишения.