Получить и обновить водительские права стало проще

EGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Теперь пользователи портала eGov.kz могут получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества, рассказали в АО "НИТ" 6 августа 2024 года.

"Теперь при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта. Главным условием является то, что документ, фотография из которого будет использована, должен быть не старше трех лет", – сказано в распространенном сообщении.

Кроме того, был расширен список отделений ЦОН, где казахстанцы смогут получить готовые документы.

"Получить водительское удостоверение теперь можно не только в специализированном ЦОНе. А перевыпуск водительского удостоверения при онлайн-запросе занимает 60 минут, в отделениях специализированного ЦОНа – 120 минут", – сообщили в "НИТ".

Получить услугу можно в три клика:

– авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Транспорт и коммуникации";

– из перечня услуг выберите "Получение водительских прав" и заполните все необходимые поля;

– подпишите услугу с помощью ЭЦП.

Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете. Уведомление пользователю придет в течение 60 или 120 минут, в зависимости от способа получения услуги (онлайн или офлайн).

О том, что нужно знать о замена водительского удостоверения, мы писали здесь.