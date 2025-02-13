Восстановление водительских прав после лишения: все, что нужно знать казахстанцам

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 13 февраля 2025 года рассказали, что нужно сделать казахстанцам для восстановления водительского удостоверения после лишения, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что гражданам нужно обратиться в специализированный центр обслуживания населения.

"Необходимо обратиться в спецЦОН, предоставить удостоверение личности, медицинскую справку формы 073/у. Также необходимо оплатить госпошлину и сдать теоретический экзамен", – уточнили в "Правительстве для граждан" в четверг.

21 января 2025 года в "Правительстве для граждан" рассказали о важном нововведении для автошкол Казахстана. В госкорпорации заявили, что теперь все учебные организации по подготовке водителей транспортных средств обязаны вносить данные о своих обучающихся в АИС "Автошкола" МВД РК, начиная с 2022 года. Если автошколы не будут этого делать, то их ученики – кандидаты в водители – не смогут получить права.

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Чуть ранее, 17 января, стало известно, что казахстанцы по-новому будут записываться на экзамены для получения водительских прав.