Какие города уйдут под воду из-за глобального потепления

Ледники по всему миру тают из-за потепления. Их исчезновение оказывает огромное влияние на уровень моря. Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Андрей Глазовский рассказал, какие города могут уйти под воду на фоне подъема уровня Мирового океана, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отмечает, что большинство ледников мира отступают с начала XX века. Темпы их таяния ускорились 30 лет назад, когда стала расти глобальная температура воздуха. Наиболее интенсивно тают белые шапки вершины Гималаев, Альп, Анд и гор Аляски.

Талая вода из ледников способствует повышению уровня моря, что может привести к затоплению прибрежных экосистем, таких как мангровые заросли, к засолению грунтовых вод прибрежных низменностей.

Быстрее всего лед исчезает на макушках планеты, в Арктике и Антарктике. Исследования показывают, что с 2002 по 2020 год Белый континент ежегодно терял около 140 млрд тонн льда.

Печальнее всего дела обстоят в Западной Антарктиде, где находятся два стремительно отступающих ледника – Пайн-Айленд и Туэйтса. Их называют "слабым подбрюшьем" Антарктиды, а второй из них даже прозвали "ледником Судного дня" – настолько быстро он исчезает. Каждый год ледник Туэйтса "худеет" на 80 млрд тонн, что вызывает беспокойство ученых. Подсчитано, что если он растает полностью, Мировой океан поднимется на 65 сантиметров.

А в Арктике, по словам Глазовского, температуры растут в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Поэтому ледниковый покров Гренландии (второго по величине ледового щита на Земле) сбрасывает в океан примерно в два раза больше льда, чем Антарктида. Что касается морского арктического льда, его площадь с 1980-х годов сокращается примерно на 13% за десятилетие.

Ученый уверен, что список городов, которым грозит полное или частичное затопление из-за таяния ледников, очень большой. Он перечислил некоторые из наиболее уязвимых:

Майами, США. Он уже сейчас часто переживает наводнения из-за повышения уровня моря.

Нью-Йорк, США. Находится под угрозой из-за штормовых нагонов и повышения уровня моря.

Шанхай, Китай. Это один из крупнейших мегаполисов мира, так что в зоне риска – миллионы людей.

Мумбай, Индия. Еще один густонаселенный прибрежный город, которому грозит затопление.

Венеция, Италия. Он уже давно уходит под воду и регулярно подвергается наводнениям.

Дакка, Бангладеш. Столица этой страны уязвима как для повышения уровня моря, так и для речных наводнений.

Джакарта, Индонезия. Считается самым быстро тонущим городом в мире. Мегаполис проседает не только из-за повышения уровня моря, но и по причине добычи подземных вод.

Кроме того, полный либо частичный уход под воду грозит таким городам, как Новый Орлеан (США), Хошимин (Вьетнам), Бангкок (Таиланд), Янгон (Мьянма), Басра (Ирак), Абадан (Иран), Дюнкерк (Франция), Гаага (Нидерланды), Амстердам (Нидерланды), Гамбург (Германия), Гданьск (Польша). Опасность нависла над огромным количеством островов и государств Тихого океана.

"По оценкам специалистов, к середине века уровень моря по сравнению с 2000 годом может подняться на 0,3-0,5 метра, в результате чего многие прибрежные города окажутся под угрозой более частых наводнений. К 2100 году при сохранении нынешних темпов он может увеличиться на 1-2 метра, что приведет к затоплению еще больших территорий и переселению сотен миллионов людей", – ответил ученый на вопрос АиФ о том, когда это может произойти.

Ранее ученые назвали три возможных сценария гибели всего человечества.