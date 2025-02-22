Глобальное потепление: какие части мира окажутся непригодными для жизни

Если средняя температура на Земле поднимется на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, миллионы людей окажутся в зонах, где выживание под открытым небом станет невозможным. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Nature Reviews Earth and Environment (NREE).

Сейчас глобальная температура уже повысилась на 1,5°C, но даже ограниченное потепление до 2°C, предусмотренное Парижским соглашением, может сделать треть суши слишком жаркой для нормальной жизни. Особенно уязвимой окажется группа людей старше 60 лет — для них площадь опасных территорий увеличится с 21% до 35% суши.

Ситуация может усугубиться, если температура вырастет на 4°C: тогда около 40% суши окажется в зоне так называемого "некомпенсируемого тепла". Это состояние, при котором организм уже не может охлаждаться даже в тени или при наличии ветра. В таких условиях длительное пребывание на улице без кондиционированного укрытия приведет к перегреву и тепловому удару.

Наибольшему риску подвергнутся регионы, где экстремальная жара уже представляет серьезную проблему. В их числе Персидский залив и Аравийский полуостров, Индо-Гангская равнина, южные штаты США и Мексика. В этих районах уже фиксируются температуры, превышающие физиологические пределы даже для молодых и здоровых людей. Если потепление продолжится, жара станет смертельно опасной даже в тени, при хорошей вентиляции и наличии воды.

Ученые подчеркивают, что предотвратить самые тяжелые последствия можно только путем срочного сокращения выбросов углекислого газа, перехода на возобновляемые источники энергии и сохранения природных экосистем, способных поглощать углерод. Кроме того, необходимо адаптироваться к изменяющемуся климату, создавая инфраструктуру, защищающую людей от перегрева.

О том, какие города уйдут под воду из-за глобального потепления, можно узнать здесь.