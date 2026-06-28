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Мир

ВОЗ бьет тревогу: Европа нагревается быстрее всех и уже платит жизнями

ВОЗ бьет тревогу из-за жары в Европе, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 22:46 Фото: magnific.com
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что Европа является самым быстро нагревающимся континентом на Земле, где температура повышается примерно в два раза быстрее среднемирового показателя, сообщает Zakon.kz.

По его словам, около 150 млн человек в регионе уже живут в условиях экстремальной жары, которая приводит к росту нагрузки на системы здравоохранения, энергетики и образования. В ряде стран фиксируются перебои в работе электросетей, закрытие школ и повышенное давление на медицинские учреждения.

Глава ВОЗ отметил, что из-за изменения климата явление "жары раз в поколение" теперь фактически стало ежегодным. С 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 дополнительных смертей, связанных с высокими температурами.

Он подчеркнул, что стресс от жары представляет серьезную угрозу здоровью населения: "Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", и при этом дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры".

Также Тедрос Гебрейесус добавил, что Всемирная организация здравоохранения работает с государствами-членами и партнерами над усилением мер реагирования на последствия экстремальной жары.

"Мы призываем европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья от жары в рамках более широкой повестки по охране здоровья в условиях изменения климата", – сказал он.

Ранее сообщалось, что жара превращает лекарства в опасные препараты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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