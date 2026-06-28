ВОЗ бьет тревогу: Европа нагревается быстрее всех и уже платит жизнями

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что Европа является самым быстро нагревающимся континентом на Земле, где температура повышается примерно в два раза быстрее среднемирового показателя, сообщает Zakon.kz.

По его словам, около 150 млн человек в регионе уже живут в условиях экстремальной жары, которая приводит к росту нагрузки на системы здравоохранения, энергетики и образования. В ряде стран фиксируются перебои в работе электросетей, закрытие школ и повышенное давление на медицинские учреждения.

Глава ВОЗ отметил, что из-за изменения климата явление "жары раз в поколение" теперь фактически стало ежегодным. С 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 дополнительных смертей, связанных с высокими температурами.

Он подчеркнул, что стресс от жары представляет серьезную угрозу здоровью населения: "Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", и при этом дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры".

Также Тедрос Гебрейесус добавил, что Всемирная организация здравоохранения работает с государствами-членами и партнерами над усилением мер реагирования на последствия экстремальной жары.

"Мы призываем европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья от жары в рамках более широкой повестки по охране здоровья в условиях изменения климата", – сказал он.

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling.



Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2026

Ранее сообщалось, что жара превращает лекарства в опасные препараты.