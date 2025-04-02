Изнасиловал, убил и съел: дочь Тома Хэнкса шокировала американцев семейной драмой
Как пишет издание People со ссылкой на мемуары журналистки и писательницы, спустя десятилетие после кончины своей матери Сьюзан Диллингем она начала разбирать вещи женщины. Среди памятных предметов были потертое одеяло с ее детской кровати, картофеледавилка, папка со стихами и личный дневник.
Женщина отметила, что первая супруга Тома Хэнкса вела свой дневник хаотически, что мешает ей сделать какие-либо выводы.
"Там я прочитала описание того, как ее отец совершил ужасное преступление", – делится писательница.
В дневнике мать написала, что наблюдала за тем, как ее отец Джон Рэймонд Диллингем изнасиловал девочку, а потом расправился с ней и съел.
Известно, что мать Э.А. Хэнкс боролась с психическим заболеванием и зависимостью. Писательница попыталась узнать, правда ли написанное, но этого ей сделать не удалось.
"Даже если бы я смогла доказать, сделал он это или не сделал, я бы не смогла больше понять мать", – заявила журналистка.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы нашли тело предпринимателя. В его убийстве подозревают партнера по бизнесу.