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Мир

Изнасиловал, убил и съел: дочь Тома Хэнкса шокировала американцев семейной драмой

дочь Тома Хэнкса шокировала поклонников семейной драмой, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 23:34 Фото: Instagram/eahanks
42-летняя дочь известного американского актера Тома Хэнкса Элизабет Энн рассказала о своем дедушке, который якобы был насильником и съел девочку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People со ссылкой на мемуары журналистки и писательницы, спустя десятилетие после кончины своей матери Сьюзан Диллингем она начала разбирать вещи женщины. Среди памятных предметов были потертое одеяло с ее детской кровати, картофеледавилка, папка со стихами и личный дневник.

Женщина отметила, что первая супруга Тома Хэнкса вела свой дневник хаотически, что мешает ей сделать какие-либо выводы.

"Там я прочитала описание того, как ее отец совершил ужасное преступление", – делится писательница.

В дневнике мать написала, что наблюдала за тем, как ее отец Джон Рэймонд Диллингем изнасиловал девочку, а потом расправился с ней и съел.

Известно, что мать Э.А. Хэнкс боролась с психическим заболеванием и зависимостью. Писательница попыталась узнать, правда ли написанное, но этого ей сделать не удалось.

"Даже если бы я смогла доказать, сделал он это или не сделал, я бы не смогла больше понять мать", – заявила журналистка.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы нашли тело предпринимателя. В его убийстве подозревают партнера по бизнесу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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