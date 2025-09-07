Военные США передумали вручать Тому Хэнксу престижную премию

Ассоциация выпускников Военной академии США (Вест-Пойнт) отменила церемонию вручения актеру Тому Хэнксу престижной премии имени Сильвануса Тейера, которая была запланирована на осень, сообщает Zakon.kz.

В мае Хэнкса объявили лауреатом награды, присуждаемой "выдающемуся гражданину, чья служба и достижения подтверждают преданность идеалам Вест-Пойнта: "Долг, Честь, Страна". Помимо актерской карьеры, он был национальным представителем Мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне и поддерживал сбор средств на создание Мемориала Дуайта Эйзенхауэра.

В письме преподавателям полковник в отставке Марк Бигер пояснил, что отказ от церемонии позволит академии "сосредоточиться на основной миссии – подготовке курсантов к лидерству, сражениям и победам в армии США".

Причины решения официально не раскрываются. Известно, что Хэнкс публично поддерживал демократов, получал Президентскую медаль Свободы от Барака Обамы и высказывался в поддержку Джо Байдена на выборах 2020 года.

В 2024 году после победы Дональда Трампа на выборах президента США Том Хэнкс на время покинул США.