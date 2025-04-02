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Происшествия

Проломили голову, положили в машину и подожгли: в горах Алматы нашли тело бизнесмена

убийство произошло в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 22:39 Фото: polisia.kz
В Алматинской области бизнесмену проломили голову, вывезли тело за город, недалеко от зоны отдыха, а затем сожгли вместе с автомобилем. В его убийстве подозревают 43-летнего бизнес-партнера погибшего, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, тлеющий в 30 км от Алматы автомобиль заметил прохожий и снял видео. За кадром он заявил, что нашел в багажнике обгоревшее тело.

Как выяснилось, мужчину ударили молотком по голове. Затем убийца погрузил тело в багажник и вывез за город. А чтобы замести следы жестокой расправы, поджег машину.

"Я здесь постоянно нахожусь. Я слышал, что машину подожгли. Внутри лежал человек. Полицейские пришли ко мне. Сказали, что не могут открыть багажник, и попросили лом. Но они не рассказывали подробностей". Алмасбек Сарменбетов

Погибшим оказался предприниматель, который работал в сфере грузоперевозок. Родственники убитого категорически отказались комментировать случившееся.

Отмечается, что сгоревший автомобиль нашли недалеко от зоны отдыха близ Алматы. Это практически безлюдное место в горах. Чтобы сюда добраться, нужно преодолеть путь по бездорожью.

Полиция уже задержала подозреваемого. Предположительно, компаньоны не поделили деньги. Убитый отказался делить доход поровну. Это и могло стать мотивом жестокой расправы.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств преступления". Официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова

Подозреваемый в данное время находится в изоляторе временного содержания. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков.

Ранее сообщалось, что бывшего полицейского убили в Таразе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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