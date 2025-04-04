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Мир

Сталкер Скарлетт Йоханссон перешел от преследования к угрозам взрыва бомбы

сталкер Скарлетт Йоханссон перешел к угрозам, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 23:41 Фото: Instagram/scarlettjohanssonworld
Преследовавший голливудскую актрису Скарлетт Йоханссон мужчина стал фигурантом нового дела. Он угрожал взорвать студию телеканала NBC, где работает супруг звезды, после чего полицейские заинтересовались его личностью и арестовали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета New York Post, сталкером оказался 48-летний Майкл Джозеф Брэнхем.

"Предполагаемый сталкер Скарлетт Йоханссон был арестован за угрозу взорвать студию Saturday Night Live, где работает муж актрисы Колин Джост", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина написал в мессенджере коммерческого онлайн-университета, который он посещает, сообщение следующего характера:

"В следующий раз вы услышите обо мне, когда я буду в (эфире телеканала – ред.) CNN за то, что взорвал бомбу на Saturday Night Live".

"В четверг вечером он предстал перед уголовным судом Манхэттена по обвинениям в особо тяжких преступлениях, включая ложное сообщение о происшествии и угрозу причинения массового вреда. Его поместили под залог в размере 100 тысяч долларов наличными или 300 тысяч долларов по залоговому обязательству... Макдоннелл (судья – ред.) также выдала охранные ордера для Йоханссон и Джоста", – отмечает газета.

Известно, что в 2024 году актриса пыталась добиться получения запрета на приближение для защиты от Брэнхема. Мужчина заявлял, что является отцом одного из ее детей, непристойно отзывался об актрисе в соцсетях и несколько раз без спроса появлялся в ее доме в ноябре 2023 года. У сталкера также есть татуировка на груди с именем актрисы.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон снялась в фильме про динозавров.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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