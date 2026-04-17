Фотосессия в цирке обернулась трагедией: львенок напал на ребенка в Египте
По предварительным данным, пишет Gulf News, отец ребенка привел семью на шоу, а затем договорился с фотографом о памятной съемке с львенком. Во время фотосессии животное внезапно напало на девочку, вцепившись когтями в ее лицо и голову.
Ребенок получил тяжелые травмы и потерял сознание. Девочку срочно доставили в больницу Агузы для оказания неотложной медицинской помощи.
Семья подала официальное заявление, после чего прокуратура начала всестороннее расследование. Следственная группа уже осмотрела место происшествия и опрашивает свидетелей, фотографа и руководство цирка.
В первой официальной реакции министр культуры Египта Невин Эль-Килани распорядилась отстранить действующего директора цирка и назначить на его место Мохамеда Ахмеда Али.
В то же время глава Художественного дома народного и сценического искусства Тамер Абдель Монейм заявил, что администрация цирка не несет полной ответственности за произошедшее, утверждая, что фотограф самостоятельно привлек львенка.
Кроме того, по распоряжению властей был освобожден дрессировщик льва, в то время как следователи продолжают допрос отца пострадавшей девочки.
