Мир

Фотосессия в цирке обернулась трагедией: львенок напал на ребенка в Египте

Фото: pixabay
Трехлетняя девочка получила серьезные травмы после нападения львенка во время фотосессии на память в Национальном цирке Египта в районе Агуза (Гиза). Инцидент произошел после завершения театрального представления, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, пишет Gulf News, отец ребенка привел семью на шоу, а затем договорился с фотографом о памятной съемке с львенком. Во время фотосессии животное внезапно напало на девочку, вцепившись когтями в ее лицо и голову.

Ребенок получил тяжелые травмы и потерял сознание. Девочку срочно доставили в больницу Агузы для оказания неотложной медицинской помощи.

Семья подала официальное заявление, после чего прокуратура начала всестороннее расследование. Следственная группа уже осмотрела место происшествия и опрашивает свидетелей, фотографа и руководство цирка.

В первой официальной реакции министр культуры Египта Невин Эль-Килани распорядилась отстранить действующего директора цирка и назначить на его место Мохамеда Ахмеда Али.

В то же время глава Художественного дома народного и сценического искусства Тамер Абдель Монейм заявил, что администрация цирка не несет полной ответственности за произошедшее, утверждая, что фотограф самостоятельно привлек львенка.

Кроме того, по распоряжению властей был освобожден дрессировщик льва, в то время как следователи продолжают допрос отца пострадавшей девочки.

Ранее сообщалось, что мужчина, бросавший камни в льва в зоопарке Алматы, получил крупный штраф.

Елена Беляева
Елена Беляева
