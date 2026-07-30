Во Франции появился вирус, который раньше завозили только из-за границы
Фото: magnific.com
Во Франции впервые в 2026 году выявили случай местного заражения вирусом чикунгунья, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание VIDAL со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения страны (Santé publique France), случай зарегистрирован в департаменте Тарн. Ранее в этом году все случаи заболевания были завозными и связаны с поездками в регионы, где вирус широко распространен.
Также в департаменте Буш-дю-Рон выявили второй в этом сезоне местный случай заражения вирусом Западного Нила. Кроме того, ранее в стране были зарегистрированы два случая местного заражения лихорадкой денге.
С начала мая во Франции выявили 87 завозных случаев чикунгуньи, 261 случай денге и 9 случаев заражения вирусом Зика. Все эти инфекции передаются через укусы комаров.
Ранее сообщалось, чем можно заразиться за границей.
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