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Мир

Во Франции появился вирус, который раньше завозили только из-за границы

Во Франции появился вирус, который раньше завозили только из-за границы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 18:17 Фото: magnific.com
Во Франции впервые в 2026 году выявили случай местного заражения вирусом чикунгунья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание VIDAL со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения страны (Santé publique France), случай зарегистрирован в департаменте Тарн. Ранее в этом году все случаи заболевания были завозными и связаны с поездками в регионы, где вирус широко распространен.

Также в департаменте Буш-дю-Рон выявили второй в этом сезоне местный случай заражения вирусом Западного Нила. Кроме того, ранее в стране были зарегистрированы два случая местного заражения лихорадкой денге.

С начала мая во Франции выявили 87 завозных случаев чикунгуньи, 261 случай денге и 9 случаев заражения вирусом Зика. Все эти инфекции передаются через укусы комаров.

Ранее сообщалось, чем можно заразиться за границей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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