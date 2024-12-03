Австрийский кладоискатель обнаружил шедевры искусства, пропавшие во время Второй мировой войны

Австрийский кладоискатель Буркхарт Лист заявил о местонахождении сокровищ венгерского коллекционера Ференца Хатвани, украденных нацистами в годы Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Австрийский кладоискатель предполагает, что тайник находится недалеко от немецкой деревни в Рудных горах. Подземные работы в этом регионе велись со Средневековых времен, поэтому там осталось множество тоннелей. Лист уверен, что там спрятаны картины Хатвани, захваченные СС в 1944 году, сообщает Times.

Лист также считает, что там хранятся ювелирные изделия, украденные у евреев, бежавших или депортированных из Будапешта после немецкой оккупации Венгрии в марте 1944 года.

"Я не хочу ничего забирать себе, я прекрасно знаю, что это принадлежит тем людям, многие из которых потеряли жизни. Возмутительно, что это все еще возможно в Германии", – заявил Буркхарт Лист

Ранее сообщалось, что в Австралии Дэвид Холл обнаружил золотой самородок неподалеку от Мельбурна. Находка оказалась редким метеоритом возрастом 4,6 млрд лет. И его стоимость, по оценкам ученых, гораздо выше драгоценного металла.