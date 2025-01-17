#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Мир

В Турции появилось фальшивое золото, которое сложно отличить от настоящего

фальшивое золото в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 18:35 Фото: pixabay
На рынках в Турции широко распространилось поддельное золото, которое с трудом отличают от настоящего даже ювелиры, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала CNN Türk, тревога в обществе по поводу нового вида фальшивого золота достигла наивысшего уровня.

По словам эксперта по золоту и денежным рынкам Исама Мемиша, появление поддельного металла на рынках может быть спровоцировано подъемами и спадами цен на него в летний сезон. Он отметил, что злоумышленники открывают мастерские, в том числе ювелирные, выставляют на рынок имитацию, а также низкопробные или полностью поддельные изделия, которые обычно продаются через интернет.

Ранее сообщалось, что происходит с ценами на золото в мире.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
В Китае сотрудникам крупнейшей компании запретили ненавидеть работу и бить супругов
Мир
14:35, Сегодня
В Китае сотрудникам крупнейшей компании запретили ненавидеть работу и бить супругов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: