В Турции появилось фальшивое золото, которое сложно отличить от настоящего

На рынках в Турции широко распространилось поддельное золото, которое с трудом отличают от настоящего даже ювелиры, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала CNN Türk, тревога в обществе по поводу нового вида фальшивого золота достигла наивысшего уровня.

По словам эксперта по золоту и денежным рынкам Исама Мемиша, появление поддельного металла на рынках может быть спровоцировано подъемами и спадами цен на него в летний сезон. Он отметил, что злоумышленники открывают мастерские, в том числе ювелирные, выставляют на рынок имитацию, а также низкопробные или полностью поддельные изделия, которые обычно продаются через интернет.

Ранее сообщалось, что происходит с ценами на золото в мире.