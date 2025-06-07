Владелец отеля в Турции украл 30 млн долларов с карт туристов

Как пишет 7 июня агентство Anadolu, правоохранительные органы арестовали 20 человек, включая предполагаемого организатора схемы – владельца одного из отелей в курортном Кушадасы.

Следствие установило, что владелец отеля предоставлял данные клиентов другим отелям и компаниям по аренде автомобилей. После отъезда туристов их кредитные карты продолжали использоваться – как будто клиенты все еще оплачивали проживание или аренду. Часть участников схемы выезжала за границу и снимала деньги с карт различными способами.