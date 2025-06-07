#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.19
582.79
6.46
Туризм

Владелец отеля в Турции украл 30 млн долларов с карт туристов

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 22:00 Фото: Zakon.kz
В Турции раскрыта масштабная схема мошенничества, в результате которой с банковских карт иностранных туристов было похищено более 30 миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 июня агентство Anadolu, правоохранительные органы арестовали 20 человек, включая предполагаемого организатора схемы – владельца одного из отелей в курортном Кушадасы.

Следствие установило, что владелец отеля предоставлял данные клиентов другим отелям и компаниям по аренде автомобилей. После отъезда туристов их кредитные карты продолжали использоваться – как будто клиенты все еще оплачивали проживание или аренду. Часть участников схемы выезжала за границу и снимала деньги с карт различными способами.

По данным полиции, жертвами мошенников стали 268 иностранных граждан. Расследование продолжается.

Ранее о распространении нового вида мошенничества предупредили казахстанцев. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Открылся первый в Казахстане геопарк: где он расположен и что о нем известно
Туризм
13:41, Сегодня
Открылся первый в Казахстане геопарк: где он расположен и что о нем известно
Казахстанцам, часто летающим во Вьетнам, сообщили хорошую новость
Туризм
19:42, 04 июня 2025
Казахстанцам, часто летающим во Вьетнам, сообщили хорошую новость
Туристы на Мальдивах опасаются эпидемии смертельного вируса
Туризм
06:45, 01 июня 2025
Туристы на Мальдивах опасаются эпидемии смертельного вируса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: