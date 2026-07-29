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Политика

В Казахстане назначили нового главу Комитета индустрии туризма и вице-министра культуры

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:59 Фото: Zakon.kz
В правительстве Казахстана произошли новые кадровые назначения. Нурбол Байжанов возглавил Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта, а Ержан Токтагулов назначен вице-министром культуры и информации, сообщает Zakon.kz.

Так, 29 июля 2026 года приказом министра туризма и спорта Нурбол Байжанов назначен на должность председателя Комитета индустрии туризма ведомства.

Нурбол Байжанов, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:59

Фото: primeminister.kz

Родился в 1993 году в области Улытау. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и университет "Туран-Астана".

На государственной службе с 2017 года. Трудовую деятельность начал экспертом Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК. В дальнейшем работал экспертом, главным экспертом и руководителем управлений Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

С 2021 по 2025 год возглавлял управление продвижения, рекламы и маркетинга, управление привлечения инвестиций и продвижения, управление внутреннего анализа, а также управление реализации системных мер в сфере туризма Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Министерства туризма и спорта РК.

С июля 2025 года занимал должность заместителя председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.

С января 2026 года по настоящее время исполнял обязанности председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта.

Кроме того, постановлением правительства Ержан Токтагулов назначен на должность вице-министра культуры и информации.

Ержан Токтагулов, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:59

Фото: primeminister.kz

Родился в 1992 году в Жамбылской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз, Академию государственного управления при Президенте РК и Международный транспортно-гуманитарный университет. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

С 2015 по 2018 гг. работал главным специалистом, экспертом в структуре Министерства национальной экономики РК.

2018-2019 гг. – главный эксперт Управления контроля в области связи

Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

2019 г. – директор Центра возмещения затрат экспортеров "Казахстанский институт развития индустрии".

2019-2020 гг. – и.о., руководитель Управления контроля в области СМИ Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

2020-2021 гг. – руководитель Управления по инспекции труда акимата Костанайской области – главный государственный инспектор труда по Костанайской области.

2021-2024 гг. – руководитель Межрегиональной инспекции связи Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С марта 2024 года по настоящее время работал директором Департамента цифровой трансформации и проектного менеджмента Министерства культуры и информации РК.

Утром 29 июля президент Касым-Жомарт Токаев назначил Армана Исагалиева заместителем главы МИД.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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