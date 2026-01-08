Масштабная блокада: фермеры вышли на протесты в Греции

В Греции фермеры вышли на протесты, требуя дополнительного финансирования от правительства, сообщает Zakon.kz.

В частности, отмечает Sky news, они заблокировали несколько автомагистралей и четыре таможенных пункта на границе.

"Сегодня фермеры начинают свои продолжительные протесты в разное время, но объединенные общим знаменателем – 48-часовой блокадой – у таможенных пунктов Промахонас и Экзохи на границе Греции с Болгарией, а также в Эвзони и Ники на границе страны с Северной Македонией", – говорится в сообщении.

Фермеры планируют перекрыть большинство таможенных пунктов, не пропуская ни грузовики, ни туристические автобусы.

Как уточняется, в центральной Греции и Фессалии протестующие около двух суток закрывают тоннели, остановив движение на автомагистрали Афины – Салоники. Ту же дорогу заблокировали в районе Салоник, где предприниматели перекрыли трассу в обоих направлениях на 48 часов. Полиция организовала объезды по старым дорогам, но междугородние автобусы все равно прибывают с задержками до пяти часов. Кроме того, несколько дорог были перекрыты в других районах Греции, в частности, в Ионии, на Пелопоннесе, на Эвбее и в Западной Македонии, передает Скай.

Ранее сообщалось, что фермеры в Брюсселе устроили протесты с тракторами.