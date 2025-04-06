Соревнования по рестлингу для привлечения прихожан проходят в Англии

Англиканская церковь святого Петра в английском городе Шипли начала устраивать соревнования по рестлингу, чтобы привлечь прихожан, сообщает Zakon.kz.

Инициатива принадлежит 37-летнему проповеднику Гарету Томпсону, который утверждает, что рестлинг и Иисус спасли его жизнь. Свои мероприятия он назвал Wrestling Church ("Церковь Рестлинга") и с 2022 по 2024 год проводил их в бывшем ночном клубе, переоборудованном в церковь. Затем Гарет договорился перенести бои в настоящее церковное сооружение, пишет Associated Press.

По мнению Гарета, яркие персонажи и постановочные бои между добром и злом отлично сочетаются с христианской проповедью.

"Когда я стал христианином, я начал смотреть на рестлинг через призму веры. Я начал видеть Давида и Голиафа, Каина и Авеля, Исава, у которого украли наследство. И решил, что мы можем рассказывать эти истории", – отметил он.

Одна из причин, почему служители церкви согласились на проведение таких мероприятий – падение посещаемости. Согласно переписи 2021 года, менее половины жителей Англии и Уэльса считают себя христианами. Доля тех, кто не относит себя ни к какой религии, выросла за 10 лет с 25 до 37%.

"Приходится идти на некоторые риски", – отметила настоятельница церкви святого Петра Наташа Томас, признавшись, что уверенности в успехе проекта не было.

Однако ставка на рестлинг оправдала ожидания – на один из недавних боев пришли посмотреть почти 200 человек.

"Это не церковь в привычном понимании. Это точно не для всех, – добавила Томас. – Но мы привлекаем совершенно другую аудиторию, другое сообщество, которого у нас раньше не было".

'Wrestling Church' – Are Churches Desperate Or Brilliantly Creative?



Wrestling Church baptized 30 people in its first year. Gareth Thompson, whose brand of born-again Christianity is more muscular than many traditional Anglicans', plans to expand to other cities.



"It’s not… pic.twitter.com/FfVgewz9wg — Richard Hunt (@RichardHuntNews) April 5, 2025

Самим боям в церкви предшествует короткая проповедь и молитва. Хоть далеко не все посетители интересуются религиозной частью мероприятия, за первый год проведения соревнований по рестлингу в церкви крестили 30 человек.

🤼✝️Рестлинг в церкви — в Британии нашли новый способ привлечь прихожан.



Идея принадлежит 37-летнему рестлеру Гарету Томпсону, сообщило Associated Press. Мужчина заявил, что его спасением в жизни были Иисус Христос и бои.



Поединки стали устраивать pic.twitter.com/nCelqhLkFN — Laro (@1313Laro) April 5, 2025

Кроме субботних боев Гарет Томпсон организовал благотворительную организацию Kingdom Wrestling. В заднем помещении церкви проводятся:

тренировки для взрослых и детей;

занятие по самообороне для женщин;

занятия по психическому здоровью для мужчин.

Тем временем английский Бирменгем из-за забастовки мусорщиков заполонили крысы, а 5 апреля лесной пожар вспыхнул в заповеднике Gentleshaw Common около Бернтвуда, Стаффордшир.