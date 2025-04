Соревнования по рестлингу для привлечения прихожан проходят в Англии

Инициатива принадлежит 37-летнему проповеднику Гарету Томпсону, который утверждает, что рестлинг и Иисус спасли его жизнь. Свои мероприятия он назвал Wrestling Church ("Церковь Рестлинга") и с 2022 по 2024 год проводил их в бывшем ночном клубе, переоборудованном в церковь. Затем Гарет договорился перенести бои в настоящее церковное сооружение, пишет Associated Press.

По мнению Гарета, яркие персонажи и постановочные бои между добром и злом отлично сочетаются с христианской проповедью.

Одна из причин, почему служители церкви согласились на проведение таких мероприятий – падение посещаемости. Согласно переписи 2021 года, менее половины жителей Англии и Уэльса считают себя христианами. Доля тех, кто не относит себя ни к какой религии, выросла за 10 лет с 25 до 37%.

Однако ставка на рестлинг оправдала ожидания – на один из недавних боев пришли посмотреть почти 200 человек.

