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Мир

Соревнования по рестлингу для привлечения прихожан проходят в Англии

Англиканская церковь устраивает соревнования по рестлингу, чтобы привлечь прихожан, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 03:33 Фото: Instagram/kingdomwrestlinguk
Англиканская церковь святого Петра в английском городе Шипли начала устраивать соревнования по рестлингу, чтобы привлечь прихожан, сообщает Zakon.kz.

Инициатива принадлежит 37-летнему проповеднику Гарету Томпсону, который утверждает, что рестлинг и Иисус спасли его жизнь. Свои мероприятия он назвал Wrestling Church ("Церковь Рестлинга") и с 2022 по 2024 год проводил их в бывшем ночном клубе, переоборудованном в церковь. Затем Гарет договорился перенести бои в настоящее церковное сооружение, пишет Associated Press.

По мнению Гарета, яркие персонажи и постановочные бои между добром и злом отлично сочетаются с христианской проповедью.

"Когда я стал христианином, я начал смотреть на рестлинг через призму веры. Я начал видеть Давида и Голиафа, Каина и Авеля, Исава, у которого украли наследство. И решил, что мы можем рассказывать эти истории", – отметил он.

Одна из причин, почему служители церкви согласились на проведение таких мероприятий – падение посещаемости. Согласно переписи 2021 года, менее половины жителей Англии и Уэльса считают себя христианами. Доля тех, кто не относит себя ни к какой религии, выросла за 10 лет с 25 до 37%.

"Приходится идти на некоторые риски", – отметила настоятельница церкви святого Петра Наташа Томас, признавшись, что уверенности в успехе проекта не было.

Однако ставка на рестлинг оправдала ожидания – на один из недавних боев пришли посмотреть почти 200 человек.

"Это не церковь в привычном понимании. Это точно не для всех, – добавила Томас. – Но мы привлекаем совершенно другую аудиторию, другое сообщество, которого у нас раньше не было".

Самим боям в церкви предшествует короткая проповедь и молитва. Хоть далеко не все посетители интересуются религиозной частью мероприятия, за первый год проведения соревнований по рестлингу в церкви крестили 30 человек.

Кроме субботних боев Гарет Томпсон организовал благотворительную организацию Kingdom Wrestling. В заднем помещении церкви проводятся:

  • тренировки для взрослых и детей;
  • занятие по самообороне для женщин;
  • занятия по психическому здоровью для мужчин.

Тем временем английский Бирменгем из-за забастовки мусорщиков заполонили крысы, а 5 апреля лесной пожар вспыхнул в заповеднике Gentleshaw Common около Бернтвуда, Стаффордшир.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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