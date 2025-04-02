Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в России

2 апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, один из летчиков погиб, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Министерство обороны РФ, пятеро членов экипажа смогли катапультироваться, однако один из них разбился при приземлении. Уточняется, что в данное время летчиков эвакуируют на аэродром базирования.

"Самолет упал в безлюдной местности, никаких разрушений на земле не произошло. Причиной аварии в ведомстве, предварительно, назвали техническую неисправность", – говорится в сообщении.

По данным главы Иркутской области Игоря Кобзева, авария произошла ночью в окрестностях населенного пункта Буреть Усольского района. Он добавил, что мирные жители при крушении не пострадали, ущерба жилым домам также не было.

Ранее сообщалось, что первая немецкая частная ракета Spectrum потерпела крушение при старте.