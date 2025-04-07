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Мир

В Великобритании нашли российские датчики для слежки за подлодками

Великобритания обнаружила датчики для слежки за атомными подлодками, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 05:50 Фото: pixabay
Великобритания обнаружила в своих водах российские датчики для слежки за атомными подводными лодками, сообщает Zakon.kz.

Россия шпионила за атомными подводными лодками Великобритании с помощью сенсорных датчиков/ Их обнаружили в морских водах королевства, пишет The Sunday Times со ссылкой на бывших министров обороны и военных.

Источники рассказали, что несколько устройств выбросило на берег, остальные были найдены британским флотом. Их вытаскивали из моря минными тральщиками на протяжении нескольких последних лет. Военные пришли к выводу, что с помощью этих датчиков Россия собирала разведданные о четырех британских подводных лодках класса Vanguard, способных нести ядерные ракеты.

Три источника издания не исключили, что для размещения устройств использовались супер яхты российских бизнесменов. На некоторых таких судах есть "лунные бассейны" – специальные отверстия в корпусе для защищенного доступа к воде, через которые можно было скрытно спустить глубоководное разведывательное оборудование.

Кроме того, в 2020 году рядом с критически важными для Великобритании подводными коммуникациями были обнаружены российские морские беспилотники, способные работать на большой глубине и преодолевать сотни км в течение нескольких дней. Минобороны королевства считает, что их целью было повреждение подводных кабелей, однако доказательств, что России удалось это сделать, пока нет.

Недавно англиканская церковь святого Петра в английском городе Шипли начала устраивать соревнования по рестлингу, чтобы привлечь прихожан.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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