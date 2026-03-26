Затонувшая советская атомная подлодка периодически выбрасывает радиацию

В апреле 1989 года на советской атомной подводной лодке "Комсомолец", на глубине 335 метров под поверхностью Норвежского моря, произошел пожар. Субмарина смогла всплыть на поверхность. Так 27 из 69 членов экипажа выжили, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Physics World, после этого судно затонуло и опустилось на глубину 1680 метров примерно в 180 км от побережья норвежского острова Медвежий.

Помимо ядерного реактора, "Комсомолец", как полагают, содержит две ядерные боеголовки, установленные на торпедах. Неудивительно, что обломки корабля вызывают серьезную обеспокоенность, а также возможность утечки радиоактивных материалов из судна.

Действительно, российская экспедиция в 1994 году обнаружила утечку плутония из одной из боеголовок. В следующем году трещины в корпусе и торпедных аппаратах были заделаны.

С тех пор измерения, проведенные вблизи "Комсомолца", показывают, что любая радиоактивная утечка быстро разбавляется окружающей водой.

В статье, опубликованной в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences", группа исследователей заявляет, что анализ проб морской воды и осадка, собранных вблизи торпедного отсека, не выявил никаких признаков выброса плутония из боеголовок.

Однако анализ проб, взятых вблизи вентиляционной трубы, показал, что радиоактивные материалы периодически выбрасываются из ядерного реактора. Измерив соотношение плутония и урана в этом регионе, группа пришла к выводу, что топливо в реакторе подвергается коррозии.

Несмотря на выбросы радионуклидов за последние три десятилетия, судно Ægir 6000 обнаружило мало доказательств накопления радионуклидов в районе затонувшего корабля – скорее всего, из-за разбавляющего эффекта морской воды.

