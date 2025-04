Трампу предложили отложить ввод пошлин на три месяца

Со слов миллиардера, США своими новыми пошлинами начнут экономическую ядерную войну со всеми странами мира, инвестиции в бизнес прекратятся, потребители урежут расходы, а американской репутации в глазах всего мира будет нанесен ущерб, на восстановление которого потребуются годы или десятилетия.

Бизнесмен предупредил, что с проблемами столкнутся не только крупные компании. Средний и малый бизнес получит гораздо больше проблем, поскольку практически никто не может пережить возросшие в одночасье издержки.

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.



