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Мир

Трампу предложили отложить ввод пошлин на три месяца

Президента США попросили отложить ввод пошлин на три месяца, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 07:11 Фото: X/WhiteHouse
Американский миллиардер Билл Экман, поддержавший Дональда Трампа на выборах-2024, предложил отложить на три месяца ввод пошлин, сообщает Zakon.kz.

Со слов миллиардера, США своими новыми пошлинами начнут экономическую ядерную войну со всеми странами мира, инвестиции в бизнес прекратятся, потребители урежут расходы, а американской репутации в глазах всего мира будет нанесен ущерб, на восстановление которого потребуются годы или десятилетия.

Бизнесмен предупредил, что с проблемами столкнутся не только крупные компании. Средний и малый бизнес получит гораздо больше проблем, поскольку практически никто не может пережить возросшие в одночасье издержки.

"Бизнес – это игра на доверии. Президент теряет доверие лидеров бизнеса по всему миру. Последствия для нашей страны и миллионов наших граждан, которые поддержали президента, в частности для потребителей с низкими доходами, которые и так испытывают огромный экономический стресс, будут крайне негативными. Это не то, за что мы голосовали", – написал Экман на своей странице в Х.

Инвестор согласился с доводами президента США Дональда Трампа, что другие страны пользовались преимуществами США и получали экономическую выгоду, но призвал объявить 7 апреля о заморозке решения по пошлинам, которые должны вступить в силу в среду, 9 апреля.

"В ином случае мы движемся к экономической ядерной зиме, которую сами и создали, и нам следует затаиться. Пусть возобладает хладнокровие", – пожелал Экман.

По мнению американцев, решение Трампа о "взаимных" пошлинах может привести к росту цен на самые неожиданные для американских потребителей товары, в частности, китайские парики и чешские больничные койки. Также цены могут вырасти на итальянский бренд любимых очков Байдена – Ray-Ban, швейцарские кофейные капсулы Nespresso, накладные ресницы из Китая и другие товары.

Трамп объявил о "взаимных пошлинах" 2 апреля. Они коснулись множества стран. Для Казахстана установили размер в 27%. Уже японский Nissan Motor рассматривает возможность переноса части своего производства в США для смягчения эффекта от введения американских тарифов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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