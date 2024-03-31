Байден предложил Трампу сыграть в гольф

Американский президент Джо Байден предложил бывшему главе страны Дональду Трампу сыграть в гольф, сообщает Zakon.kz

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", - написал американский лидер в сети Х (Twitter).

Действующий президент заявил также, что готов дать Трампу фору.

"Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - написал Байден.

Donald, my offer to play golf still stands.



I’ll let you take three strokes off your game if you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw — Joe Biden (@JoeBiden) March 30, 2024

Ранее Байден заявил, что считает Дональда Трампа староватым для президентства.

В начале марта, выступая перед своими избирателями, Байден забыл, сколько лет он работает на президентском посту. А еще раньше профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение.

