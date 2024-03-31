Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Байден предложил Трампу сыграть в гольф

Байден предложил Трампу сыграть в гольф, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 05:33 Фото: скриншот
Американский президент Джо Байден предложил бывшему главе страны Дональду Трампу сыграть в гольф, сообщает Zakon.kz

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", - написал американский лидер в сети Х (Twitter).

Действующий президент заявил также, что готов дать Трампу фору.

"Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - написал Байден.

Ранее Байден заявил, что считает Дональда Трампа староватым для президентства.

В начале марта, выступая перед своими избирателями, Байден забыл, сколько лет он работает на президентском посту. А еще раньше профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение.

Читайте также

В Тель-Авиве арестовали 16 участников антиправительственного митинга
В Тель-Авиве арестовали 16 участников антиправительственного митинга
обыски в резиденции президента Перу
Обыски прошли в резиденции президента Перу
землетрясения в Грузии
Три землетрясения произошли в Грузии
Елена Вебер
Байден Джо Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
Аттестация учителей: разработан пилот
Аттестация педагогов: разработан пилотный проект
паводки
Повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: