Трамп отложил введение пошлин на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение 50-процентной пошлины на импорт из Евросоюза до 9 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Трамп заявил, что у него и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялся "очень приятный разговор", который и привел к задержке, пишет CNN.

"Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам… Я согласился", – сказал Трамп журналистам в Нью-Джерси.

Накануне Трамп утверждал, что не стремится к соглашению с ЕС, а пошлина вступит в силу 1 июня. Ранее он уже объявлял о тарифах, в том числе 20-процентной пошлине в апреле, но откладывал их применение.

После разговора с фон дер Ляйен Трамп сообщил в Truth Social, что переговоры начнутся в ближайшее время. Глава Еврокомиссии также подтвердила в X, что диалог был "хорошим", и подчеркнула, что ЕС готов к переговорам, но просит отсрочку до 9 июля.

Трамп вновь обратил внимание на "неденежные торговые барьеры" и дефицит торговли с ЕС, который в прошлом году составил $236 млрд.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает с помощью 50-процентных пошлин добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты.