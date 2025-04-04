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События

Ураганом снесло крыши шести зданий в Карагандинской области

ураганом снесло крыши шести зданий в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 23:25 Фото: pixabay
В Карагандинской области сильный ветер сорвал крыши по меньшей мере с шести зданий. Его порывы местами достигали 30 м/с. Из разных районов поступают сообщения об отсутствии электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, огромные части крыш срывало как у многоэтажек, так и административных зданий. К примеру, в поселке Ботакара ветер унес кровлю площадью почти 200 кв. м, задев линии электропередачи. А в Караганде в пятиэтажном доме произошел срыв 500 кв. м крыши. Внизу пострадали два припаркованных авто.

Отмечается, что в данное время спасатели занимаются укреплением конструкций. Также в областном центре по всей улице разбросало массивное ограждение вместе с мусорными баками. Штормовой ветер не на шутку разгулялся и в Улытау. Там летали остановки, также повреждая припаркованные машины. Спасатели просят граждан по возможности оставаться дома.

"В случае нахождения на улице, укройтесь в подъезде или в магазине. Избегайте нахождения возле стен домов, рекламных щитков, деревьев и недостроенных зданий. Не подходите к оборвавшимся электропроводам и не стойте под линиями электропередач. Паркуйте автотранспорт вдали от деревьев". Старший инженер ДЧС Карагандинской области Темирлан Айтжан

Ранее сообщалось, что мощный пожар охватил птицефабрику в Карагандинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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