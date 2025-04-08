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Мир

Трагедия в ночном клубе в Доминикане: число погибших продолжает расти

Трагедия в Доминикане: число погибших под завалами сильно увеличилось, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 00:31 Фото: скриншот видео
Директор Центра чрезвычайных операций Доминиканской Республики Хуан Мануэль Мендес заявил о том, что число погибших из-за обрушения крыши в клубе возросло с 13 до 44, еще 146 человек госпитализированы с различными травмами, сообщает Zakon.kz.

По данным Diario Libre, цифры предварительные.

"В результате обрушения кровли в ночном клубе Jet Set число погибших составляет 44 человека, в то время как 146 человек были доставлены в больницы и клиники Большого Санто-Доминго", – сказал Мендес .

По его словам, поиски продолжаются, так как под завалами все еще находятся живые люди. Для спасения используются тепловизионные камеры и акустическое сенсорное оборудование.

"Пока есть надежда, мы продолжаем работать. Есть сигналы, которые заставляют нас думать, что еще могут быть выжившие", – заявил он с места происшествия.

Ранее сообщалось, что крыша ночного клуба обрушилась на зрителей во время концерта в Доминикане. Тогда предполагалось, что жертвами стали 13 человек.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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