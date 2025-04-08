Трагедия в ночном клубе в Доминикане: число погибших продолжает расти

Директор Центра чрезвычайных операций Доминиканской Республики Хуан Мануэль Мендес заявил о том, что число погибших из-за обрушения крыши в клубе возросло с 13 до 44, еще 146 человек госпитализированы с различными травмами, сообщает Zakon.kz.

По данным Diario Libre, цифры предварительные.

"В результате обрушения кровли в ночном клубе Jet Set число погибших составляет 44 человека, в то время как 146 человек были доставлены в больницы и клиники Большого Санто-Доминго", – сказал Мендес .

По его словам, поиски продолжаются, так как под завалами все еще находятся живые люди. Для спасения используются тепловизионные камеры и акустическое сенсорное оборудование.

"Пока есть надежда, мы продолжаем работать. Есть сигналы, которые заставляют нас думать, что еще могут быть выжившие", – заявил он с места происшествия.

🗣️¡Reportan 44 fallecidos y 144 trasladados en tragedia en Jet Set!🚑



El director del Centro de Operaciones de Emergencias (@COE_RD), general Juan Manuel Méndez, informó el número de fallecidos son 44 y 144 trasladados tras la tragedia en el @JetSetClubRD.



De acuerdo con el… pic.twitter.com/htJNuJanZR — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) April 8, 2025

Ранее сообщалось, что крыша ночного клуба обрушилась на зрителей во время концерта в Доминикане. Тогда предполагалось, что жертвами стали 13 человек.